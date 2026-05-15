وقع مصنع «قادر للصناعات المتطورة» التابع للهيئة العربية للتصنيع، عقد تعاون جديد مع شركة «كايي موتورز إيجيبت» لتصنيع وتوريد مكونات سيارات علامة «Kaiyi» الصينية، تمهيدًا لبدء تجميع سيارات العلامة محليًا داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور اللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز، رئيس مصنع «قادر للصناعات المتطورة»، إلى جانب محمد إبراهيم فرج عبد الرحيم، رئيس شركة «كايي موتورز إيجيبت»، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي داخل صناعة السيارات.

تعزيز التصنيع المحلي بقطاع السيارات



أكد الجانبان أن الاتفاق الجديد يأتي ضمن خطة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من الإمكانات الصناعية المتطورة التي يمتلكها مصنع «قادر»، سواء من ناحية خطوط الإنتاج الحديثة أو الكوادر الفنية المدربة، بما يساهم في تصنيع مكونات سيارات مطابقة للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية.

كما أوضح الطرفان أن التعاون يمثل خطوة جديدة نحو دعم استراتيجية توطين صناعة السيارات داخل مصر، خاصة مع التوسع المستمر في مشروعات التجميع المحلي للعلامات العالمية داخل السوق المصري.

الاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة



أشار مسؤولو مصنع «قادر للصناعات المتطورة» إلى أن المصنع يعتمد على أحدث نظم التشغيل الصناعي والماكينات المرقمنة، إلى جانب منظومات تصنيع متطورة تتيح إنتاج مكونات سيارات بجودة عالية وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة.

وأضافوا أن المشروع الجديد يعكس قدرة المصانع الوطنية على تلبية احتياجات قطاع السيارات المتنامي في مصر، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في مجالات صناعية إضافية مرتبطة بصناعة المركبات ومكوناتها.

تجميع سيارات Kaiyi محليًا نهاية 2026



وبحسب ما تم الإعلان عنه، فمن المقرر انطلاق مشروع تجميع سيارات «Kaiyi» محليًا بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ المشروع بتجميع طراز «X3 Pro» كمرحلة أولى داخل خطوط الإنتاج المحلية.

كما تخطط الشركة لإضافة طرازات جديدة ضمن المراحل التوسعية المستقبلية، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد العلامة الصينية داخل السوق المصري وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي خلال السنوات المقبلة.