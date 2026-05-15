أطلقت شركة مان دريم، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD في مصر، السيارة الجديدة BYD Sealion 5 DM-i رسميًا بالسوق المحلي، لتنضم لفئة الـSUV المدمجة الهجينة، ضمن خطة العلامة الصينية للتوسع بطرح موديلات جديدة تعتمد على تكنولوجيا الـPlug-in Hybrid الحديثة.

تقدم بي واي دي Sealion 5 DM-I في مصر بسعر رسمي يبدأ مليون و 400 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 650 ألف جنيه للفئة الثانية.

محرك وأداء BYD Sealion 5 DM-i

تعتمد السيارة على منظومة هجينة Plug-in Hybrid DM-i تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة يصل إلى حوالي 212 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي موجه للعجلات الأمامية، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 7.7 إلى 8.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 170 كم/س.

أبعاد BYD Sealion 5 DM-i

تأتي السيارة بطول 4738 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1710 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2712 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تصل إلى حوالي 463 لتر، ما يمنحها عملية ومساحات مناسبة للاستخدام العائلي.

منظومة الأمان في BYD Sealion 5 DM-i

حصلت السيارة على باقة متطورة من أنظمة الأمان، أبرزها فرامل ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، إلى جانب وسائد هوائية متعددة تصل إلى 7 وسائد ببعض الفئات، بالإضافة إلى أنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

تجهيزات BYD Sealion 5 DM-i

في الداخل، تأتي المقصورة بشاشة وسطية دوارة مقاس 12.8 بوصة، مع عدادات رقمية 8.8 بوصة، ودعم لأنظمة الاتصال الذكي والتحكم الصوتي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف في الفئات الأعلى، مع خامات داخلية شبه فاخرة تعتمد على الجلد الصناعي، ومقاعد كهربائية، وتكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، بجانب أوضاع قيادة متعددة وإضاءة داخلية ومنافذ USB بالأمام والخلف.

