أطلقت شركة مان دريم، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بي واي دي في مصر، السيارة الجديدة BYD M9 رسميًا بالسوق المحلي، لتنضم لفئة الـMPV الفاخرة المزودة بمنظومة هجينة Plug-in Hybrid، ضمن خطة العلامة الصينية للتوسع في السوق المصري خلال الفترة الحالية.

تقدم بي واي دي M9 DM-I في مصر بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون و 400 ألف جنيه و الفئة الثانية 3 مليون 850 ألف جنيه

أبعاد بي واي دي M9

تأتي السيارة بطول 5145 مم، وعرض 1970 مم، وارتفاع 1805 مم، مع قاعدة عجلات ضخمة تصل إلى 3045 مم، ما يمنحها مساحة داخلية واسعة وتجربة ركوب مريحة وفاخرة.

محرك وأداء بي واي دي M9

تعتمد BYD M9 على الجيل الخامس من منظومة BYD DM-i الهجينة، والتي تجمع بين محرك 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة تصل إلى 300 حصان حسب الفئة، مع بطاريات Blade LFP بمدى كهربائي يتراوح بين 100 و218 كم، بينما يتجاوز المدى الإجمالي أكثر من 1000 كم، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 8 ثواني.

منظومة الأمان في بي واي دي M9

حصلت السيارة على باقة متطورة من أنظمة الأمان، أبرزها منظومة القيادة الذكية God’s Eye، مع أنظمة الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتوقف التلقائي، بالإضافة لإمكانية تزويد بعض الفئات برادار LiDAR لدعم القيادة شبه الذاتية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

تجهيزات بي واي دي M9

في الداخل، تقدم السيارة مستوى فاخر من التجهيزات، أبرزها شاشة وسطية 15.6 بوصة، وشاشات إضافية للركاب، مع خامات داخلية فاخرة وإضاءة محيطية متعددة الألوان، بالإضافة لكراسي كابتن بالصف الثاني مزودة بخاصية التبريد والتدفئة والمساج، بجانب شاشة ترفيه خلفية وثلاجة داخلية بالفئات الأعلى.

