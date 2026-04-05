كايي E5 الجديدة كليًا خلال أيام لأول مرة بمصر.. تعرف على الموعد

كتب : محمد جمال

01:14 م 05/04/2026 تعديل في 01:14 م
    كايي E5
    كايي E5

تستعد شركة كايي موتورز إيجيبت (KME)، الوكيل المحلي لعلامة كايي الصينية في مصر، للكشف عن سيارتهاKaiyi E5 الجديدة بالسوق المصري لأول مرة خلال الأيام القادمة.


وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي للعلامة بمصر، من المقرر تقديم السيارة رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات كايي E5 مواصفاتها:

مساحات وأبعاد كايي E5

تتميز Kaiyi E5 بهيكل سيدان ذو تصميم خارجي أنيق، طوله 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 182 سم، ارتفاعه 148 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.

وحصلت السيارة الجديدة على تصميم مميز جدا لكشافات الضباب وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية الموجودة على واجهاتها الأمامية، كما زوذدت بمصابيح LED متطورة أمامية وخلفية.

محرك وأداء كايي E5

وتعمل نسخ المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 و156 حصانا، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات.

تجهيزات كايي E5

زودت المقصورة الداخلية بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 أشخاص، وجهّزت بأنظمة تكييف وأنظمة صوتيات عالية الأداء، فضلا عن واجهة القيادة التي جاء بها شاشة أمام السائق وشاشة لمسية تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وتزينت الواجهة بعناصر أنيقة التصميم مطلية بالكروم.

وجهزت السيارة الصينية بأحدث أنظمة السلامة والأمان وفى مقدمتها وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك والأضواء عن بعد، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

