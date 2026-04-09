قرر محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استبعاد مديرة مدرسة رياض سعد زايد الإعدادية المشتركة بقرية طحا بوش التابعة لإدارة ناصر التعليمية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، على خلفية واقعة مؤسفة تعرضت لها طالبة داخل المدرسة نتيجة الإهمال والتقصير في أعمال الإشراف.

تفاصيل الواقعة داخل المدرسة

تعود أحداث الواقعة إلى تعرض طالبة بالصف الأول الإعدادي لحادث أثناء اليوم الدراسي، إثر حدوث تدافع بين عدد من الطالبات داخل المدرسة، ما أدى إلى سقوطها بشكل خاطئ على رأسها، وأسفر عن إصابتها بنزيف في المخ، استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

نقل الطالبة وإجراء جراحة عاجلة

نقلت الطالبة على الفور إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وأوضحت الفحوصات إصابتها بنزيف بالمخ، ليتم إدخالها غرفة العمليات بشكل عاجل، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي، الذي نجح في إنقاذ حياتها بعد إجراء التدخل الجراحي اللازم.

متابعة ميدانية من القيادات التعليمية

وعقب تلقي البلاغ، انتقل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى المستشفى، برفقة عدد من القيادات التعليمية، من بينهم مدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الأزمات، إلى جانب مسؤولي إدارة ناصر التعليمية، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبة ومتابعة تطوراتها حتى استقرارها.

إحالة الواقعة للتحقيق

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من وجود إهمال وتقصير في الإشراف داخل المدرسة، أصدر وكيل المديرية قرارًا فوريًا بإحالة الواقعة للتحقيق، للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤوليات بدقة.

تأكيد على المحاسبة وضمان سلامة الطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن الواقعة لن تمر دون محاسبة، مشددة على التعامل بحسم مع أي صور للإهمال أو التقصير داخل المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة