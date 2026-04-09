حقل "أفروديت" القبرصي يوقع اتفاقًا لتوريد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا

وقع شركاء حقل "أفروديت" القبرصي اتفاقًا مبدئيًا لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة وتدعم خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

ويستهدف الاتفاق تصدير كامل كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل الواقع في البلوك 12 قبالة سواحل قبرص.

وبحسب إفصاح نشرته الشركة على موقع البورصة الإسرائيلية، تم توقيع مذكرة الشروط التجارية بين شركاء الحقل والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تمهيدًا لإبرام اتفاق نهائي ملزم خلال الفترة المقبلة.

اتفاق يمتد 15 عامًا مع إمكانية التمديد 5 سنوات إضافية

وينص الاتفاق على أن تمتد مدة التوريد حتى 15 عامًا من تاريخ بدء الإمدادات التجارية، أو حتى انتهاء الإنتاج من الحقل، أيهما أقرب، مع إمكانية تمديد الاتفاق لفترة إضافية تصل إلى 5 سنوات.

ومن المخطط أن تمر إمدادات الغاز عبر ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة تشغيل أولي تمتد حتى عام، ثم مرحلة إنتاج مستقرة لا تقل عن 6 سنوات، قبل الدخول في المرحلة النهائية حتى نهاية العقد. وتبلغ الكميات التعاقدية اليومية خلال المرحلة الأساسية نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز.

وسيتم تسليم الغاز عند نقطة الاستلام النهائية في محطة القياس بمدينة بورسعيد، بعد نقله عبر خط أنابيب بحري من الحدود البحرية بين قبرص ومصر، على أن تتولى شركة متخصصة عملية النقل.

ويرتبط سعر الغاز في الاتفاق بسعر خام برنت، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار، بما يوفر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. كما يتضمن الاتفاق آلية “خذ أو ادفع” لضمان حد أدنى من الكميات السنوية المتعاقد عليها.

وبالتوازي مع ذلك، تم توقيع اتفاق حكومي إطاري لتنظيم مشروع نقل الغاز، يشمل إنشاء بنية تحتية بحرية وخطوط أنابيب، إلى جانب تأسيس شركة خاصة في مصر لإدارة عمليات النقل، بمشاركة شركاء الحقل وجهة مصرية.

ويتوقع استكمال التوقيعات النهائية والحصول على الموافقات الحكومية في مصر وقبرص خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء تنفيذ المشروع.