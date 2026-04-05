الزيادة الثالثة في شهر| ارتفاع أسعار سيارات شيري حتى 100 ألف جنيه بمصر

كتب : محمد جمال

01:19 م 05/04/2026 تعديل في 01:19 م
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري أريزو 6 GT الجديدة
    شيري تيجو 4
    شيري-تيجو-4-برو
    شيري أريزو5
    شيري أريزو 6 GT
    15 شيري أريزو 6 الجديدة
    16 شيري أريزو 6 الجديدة

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري في مصر، ارتفاع أسعار عدد من طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري.

تجاوزت الزيادة المعلنة من قبل الوكيل المحلي 100 ألف جنيه، وشملت عددًا من الطرازات أبرزها أريزو 5 فيس ليفت وتيجو 4 برو وتيجو 7 وتيجو 7 برو ماكس وغيرها.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة

شيري أريزو 5

ارتفعت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى MT Basic بسعر 720,000 جنيه، والفئة الثانية CVT Basic بسعر 765,000 جنيه، بينما سجلت الفئة الثالثة CVT Comfort نحو 805,000 جنيه.

شيري أريزو 6 GT

ارتفعت أسعار شيري أريزو 6 GT موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 989,000 جنيه، في حين بلغت الفئة Luxury نحو 1,049,000 جنيه.

شيري أريزو 8

ارتفعت أسعار شيري أريزو 8 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury بسعر 1,300,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Flagship بسعر 1,380,000 جنيه

شيري تيجو 4 برو

ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، تبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury، فيما بلغت الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو 1,055,000 جنيه.

شيري تيجو 7

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 1,000,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Luxury نحو 1,070,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو ماكس

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 1,300,000 جنيه، في حين بلغت الفئة Luxury نحو 1,400,000 جنيه.

شيري تيجو 8

ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، تبدأ من 1,155,000 جنيه لفئة Comfort سبع مقاعد، وتصل إلى 1,215,000 جنيه لفئة Luxury خمس مقاعد، بينما سجلت الفئة Luxury سبع مقاعد نحو 1,255,000 جنيه.

شيري تيجو 8 برو ماكس

ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury بسعر 1,590,000 جنيه، فيما بلغت الفئة Flagship نحو 1,690,000 جنيه.

شيري تيجو 9 PHEV

ارتفعت أسعار شيري تيجو 9 PHEV موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury سبع مقاعد بسعر 2,100,000 جنيه.

