تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر

حددت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، الاثنين 8 يونيو المقبل، للكشف الرسمي عن السيارة نيسان ماجنيت (Magnite)، ورجح خبراء في السوق أن يتراوح سعرها بين 850 ألف جنيه و950 ألف جنيه تقريبًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد قطاع السيارات المصري توسعًا ملحوظًا في فئة السيارات الكروس أوفر الصغيرة، مع دخول العديد من الطرازات الجديدة التي تستهدف شريحة أكبر من العملاء الباحثين عن سيارة اقتصادية وعملية بتجهيزات حديثة.

مواصفات نيسان ماجنيت:

المحرك والأداء

تعتمد نيسان ماجنيت في نسخها المطروحة عالميًا على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن، ما يجعلها ضمن فئة المحركات الاقتصادية الموجهة للاستخدام اليومي داخل المدن.

أبعاد ومساحات نيسان ماجنيت

تأتي السيارة بطول يبلغ 3994 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2500 مم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 205 مم، ما يعزز قدرتها على التعامل مع الطرق غير الممهدة.

وتبلغ سعة التخزين الخلفية 336 لترًا، ويمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40، إضافة إلى خزان وقود سعة 40 لترًا، مع معدل استهلاك اقتصادي يصل إلى نحو 17.9 كم لكل لتر وفقًا لمعايير ARAI.

التجهيزات الداخلية

تقدم نيسان ماجنيت مقصورة داخلية تعتمد على الطابع العملي، مع نظام توجيه كهربائي، وفرامل ABS مدعومة بتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم عرض معلومات القيادة.

كما تتضمن السيارة أنظمة مساعدة للسائق مثل نظام Eco Scoring وEco Coaching، التي تهدف إلى تحسين أسلوب القيادة وتقليل استهلاك الوقود.

منظومة الأمان

تضم السيارة مجموعة من أنظمة الأمان تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة في مختلف الظروف.

التصميم الخارجي

يأتي تصميم نيسان ماجنيت بطابع عصري يجمع بين البساطة واللمسات الرياضية، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة، وإطارات 195/60 R16، بالإضافة إلى شبكة أمامية بتصميم Honeycomb مع لمسات كرومية تمنح السيارة مظهرًا أكثر تميزًا داخل فئتها.

توقعات ما قبل الطرح في السوق المصري

وتشير التقديرات الأولية داخل سوق السيارات إلى أن نيسان ماجنيت المجمعة محليًا قد يتم طرحها في مصر ضمن نطاق سعري يتراوح بين 850 ألف جنيه و950 ألف جنيه تقريبًا، وهي أرقام تقديرية غير صادرة عن الوكيل الرسمي، ويترقب السوق الإعلان عن الأسعار بشكل رسمي يوم 8 يونيو 2026.