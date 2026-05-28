تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر

تستعد شركة مان إيست، الوكيل المحلي لعلامة سوإيست الصينية في مصر، لطرح السيارة الجديدة Soueast S08 التي تنتمي لفئة الـSUV العائلية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد خلال الأسابيع المقبلة لأول مرة بالسوق المصري

وتأتي السيارة في وقت يشهد فيه السوق المحلي طلبًا متزايدًا على السيارات الكبيرة ذات التجهيزات المتقدمة، ما يجعل S08 واحدة من الطرازات التي يتوقع أن تنافس بقوة في فئتها.

مواصفات سوإيست S08 الجديدة قبل طرحها في مصر:



المحرك والأداء

تعتمد سوإيست S08 في أسواقها العالمية على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن (PHEV)، تتكون من محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو، مدعوم بمحرك كهربائي، لتقديم قوة إجمالية تصل إلى نحو 255 كيلوواط بما يعادل قرابة 340 حصان، مع عزم دوران يبلغ حوالي 525 نيوتن.متر، وفق بيانات الشركة المصنعة.

الأبعاد والمساحات

تأتي السيارة بأبعاد كبيرة تعكس طبيعتها العائلية، حيث يبلغ طولها 4810 مم، وعرضها 1930 مم، وارتفاعها 1705 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2820 مم.

منظومة الأمان

تضم سوإيست S08 حزمة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، تشمل وسائد هوائية متعددة، وأنظمة الثبات الإلكتروني ABS وESP، إلى جانب نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه الخروج الآمن، فضلًا عن أنظمة دعم القيادة شبه الذاتية.

التجهيزات والتكنولوجيا

تقدم سوإيست S08 مقصورة داخلية تعتمد على أحدث التقنيات، من خلال شاشة وسطية كبيرة تعمل باللمس، ونظام معلومات وترفيه متطور، مع دعم الاتصال الذكي بالهواتف المحمولة، إلى جانب كاميرات رؤية محيطية 360 درجة في الفئات الأعلى تجهيزًا.

كما تشمل التجهيزات مقاعد كهربائية متعددة الاستخدامات، ونظام شحن لاسلكي، ونظام صوتي متطور، إضافة إلى معالج إلكتروني حديث يدعم تشغيل أنظمة القيادة الذكية بسلاسة.