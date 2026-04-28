أعلنت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة MG التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 25.000 جنيه لمختلف الفئات.

أسعار إم جي ZS الجديدة في مصر

وبحسب أحدث قائمة معلنة من وكيل العلامة الصينية، فقد ارتفعت أسعار الفئة Comfort القياسية من إم جي ZS إلى 1.050.000 جنيه مقابل 1.25.000 جنيه سابقًا، والفئة Plus بات سعرها الجديدة 1.200.000 جنيه مقارنة بـ1.175.000 جنيه.

مواصفات إم جي ZS الميكانيكية

تعتمد إم جي ZS Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4,500 دورة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

تأتي سيارة إم جي الجديدة بشبكة أمامية جديدة بانسيابية مميزة، ومصابيح أمامية LED كاملة بتقنية الإسقاط وإضاءة نهارية DRL مبتكرة، إلى جانب مصد أمامي قوي وفاصل هوائي (Splitter) يعززان الثبات وتدفق الهواء.

تقدم السيارة الجديدة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط ألمنيوم ثنائية اللون بقياس 17 بوصة تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأداءً متوازنًا على الطريق. ويتكامل التصميم الخلفي مع مصابيح LED.

ولأول مرة، يأتي هذا الطراز من ZS بسقف بانورامي، ومرايا جانبية كهربائية الطي والضبط، بالإضافة إلى نظام دخول ذكي بدون مفتاح لسهولة أكبر في الاستخدام.

حجم إم جي ZS الجديدة

تبلغ أبعاد السيارة 4.323 مم للطول، و1.809 مم للعرض، و1.653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم، ما يوفر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1.318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية.

تضم السيارة مقصورة مزودة بشاشة لمس بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام كاميرا رؤية محيطية 360 درجة مدعومة بـ4 كاميرات بزاوية واسعة، وحساسات ركن خلفية.

السياة مزودة بنظام للتشغيل بدون مفتاح (Keyless Entry & Start)، مثبت سرعة، نظام تحديد السرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، و 4 مخارج USB، فضلًا عن عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، ومسند يد أمامي لتجربة قيادة أكثر رفاهية.

وتم تزويد ناقل الحركة بمقبض جديد بتصميم مريح وسهل الاستخدام، يعزّز من الراحة أثناء القيادة، إلى جانب فرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية. Auto Hold.

وسائل أمان إم جي ZS الجديدة

أما وسائل الأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور(HAZ(ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.

