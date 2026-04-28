وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول ما يُتداول بشأن قضية سارة خليفة وإمكانية حصولها على البراءة في قضية المخدرات.

قال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه لا يعلّق على تفاصيل قضية بعينها لا يعرفها ولا يتابع مجرياتها، مؤكدًا أن الحكم في القضايا الجنائية أمر متروك في النهاية للمحكمة وفقًا للأوراق والأدلة المطروحة.

وكيل تشريعية النواب: أرفض التعامل مع هذه القضايا

أوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه يتحدث من واقع خبرة ممتدة في القضاء والعمل بالمحاماة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن مهنته تقوم على مبادئ واضحة في اختيار القضايا التي يتولاها، إذ يرفض التعامل مع بعض أنواع القضايا التي يراها شديدة الحساسية مثل: قضايا المخدرات والقتل والاعتداء على العرض.

وأضاف "الخولي" أنه لم يتولَّ طوال مسيرته قضايا تتعلق بتجارة المخدرات أو القتل أو غيرها من القضايا الجنائية الجسيمة، مؤكدًا أن قراره في هذا الشأن نابع من قناعة شخصية وضمير مهني، وليس التزامًا قانونيًا بإلزام المحامي بنوع معين من القضايا.

وشدد على أن مبدأ "حق الدفاع مكفول للجميع" يظل قائمًا من الناحية القانونية، لكن اختيار المحامي لنوع القضايا التي يتولاها يظل في النهاية مرتبطًا بضميره الشخصي وتكوينه المهني، قائلًا إن لكل محامٍ الحرية في قبول أو رفض أي قضية وفق قناعاته.

واختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على أنه لا يملك معلومات عن القضية محل السؤال، وبالتالي لا يمكنه التنبؤ بمصيرها أو إصدار أي تقييم بشأنها.

متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)

"بقينا مشوهين".. مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل