بدأ منذ قليل عزاء اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وسط حضور رسمي واسع من كبار المسؤولين بالدولة.

وشهدت مراسم العزاء توافد عدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال، لتقديم واجب العزاء إلى رئيس الوزراء وأسرته، حيث تم فتح قاعة كبار الزوار لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة.

الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازة والد رئيس الوزراء

كانت جنازة الفقيد قد شُيعت أمس، إذ تقدم المشيعين الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على المشاركة في مراسم التشييع بمسجد المشير طنطاوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدّم خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

