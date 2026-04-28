علق المخرج مجدي الهواري على خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية كبيرة، وضياع حلم التتويج بالدوري، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن منافسات مجموعة بطل الدوري الممتاز.

ماذا قال الهواري عن خسارة الأهلي



وكتب الهواري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا كنت غلطان اني مهجمتش كل صفقات الأهلي بما فيهم المدرب دلوقتي في وقت الشدة مينفعش نقول غير يمرض الأسد ولا يموت، الأهلي فوق الجميع حتى الخطيب".

وخسر الأهلي مساء أمس بثلاثية أمام نظيره بيراميدز في الجولة الرابعة من مباريات مجموعة تحديد بطل الدوري، وظل في المركز الثالث برصيد 44، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 49 نقطة، وبيراميدز ثانيصا برصيد 47 نقطة.

"ما لم يحكى عن بني مزار"

يذكر أن المخرج والمنتج مجدي الهواري، احتفل مؤخرًا ببدء تصوير مسلسل "ما لم يحكى عن بني مزار".

وأعاد "الهواري" نشر صور من كواليس أول يوم تصوير عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع مؤلف المسلسل هاني سرحان وعدد من فريق العمل".

وكتب مجدي الهواري على الصور: " بسم الله، أول يوم تصوير قصة ما لم يُحكي عن بني مزار من القصة الكاملة، تأليف هاني سرحان، إخراج أحمد نادر جلال، إشراف عمرو كمال، إنتاج مجدي الهواري، الله المستعان".

