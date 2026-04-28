بسبب تصريحات "تحريضية".. بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها

قالت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير الإيراني لدى لندن، على خلفية ما وصفته الحكومة بأنه تصريحات "غير مقبولة وتحريضية" صادرة عن السفارة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، أن السفارة يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه يشجع على العنف داخل المملكة المتحدة أو خارجها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.



وذكرت الحكومة البريطانية، أن المسؤولين الإيرانيين في طهران لم يكونوا متاحين للتعليق فورًا.

وبحسب التقرير، نشرت السفارة الإيرانية على قناتها في "تيليجرام" في وقت سابق من الشهر الحالي بيانًا يدعو الإيرانيين في بريطانيا إلى التطوع ضمن حملة تعلن استعدادهم لـ"التضحية بحياتهم" دفاعًا عن بلدهم في حال الحرب.



ولم تحدد الحكومة البريطانية أي منشور بعينه، لكنها أشارت إلى أن نوابًا بريطانيين حذروا من تهديدات واسعة وخطيرة يُعتقد أن إيران تمثلها.



كما استدعت بريطانيا السفير الإيراني الشهر الماضي، بعد توجيه اتهامات إلى مواطن إيراني ومزدوج الجنسية إيراني-بريطاني بالاشتباه في مساعدة أجهزة الاستخبارات الإيرانية.