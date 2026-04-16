أعلنت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC)، الوكيل الرسمي لعلامة أودي في مصر، عن طرح الجيل السادس الجديد كليًا من طراز A6 بالسوق المحلية موديل 2026، وذلك بفئتين من التجهيزات هما Advanced وS-Line Plus الأعلى تجهيزًا.

ويأتي الطراز الجديد بتصميم أكثر حدة وانسيابية، مع معامل سحب هواء يبلغ 0.23، ليعد من بين الأكثر انسيابية في تاريخ العلامة الألمانية، إلى جانب حزمة متطورة من التجهيزات التكنولوجية وأنظمة الرفاهية.

أسعار ومواصفات أودي A6 الجديدة كليًا:

المحرك والأداء بـ أودي A6

تعتمد Audi A6 الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر TFSI مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 196 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 340 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات S Tronic، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تتسارع Audi A6 من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.3 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 242 كم/س، مع دعم الأداء بنظام تعليق رياضي S Sport Suspension يوفر توازنًا بين الراحة والثبات.

التجهيزات الداخلية في أودي A6

ترتكز السيارة على منصة Premium Platform Combustion الجديدة، والتي تنعكس بشكل مباشر على الرحابة الداخلية وجودة تجربة الركوب. وتأتي المقصورة بتصميم عصري بسيط، مع شاشة بانورامية منحنية تضم لوحة عدادات رقمية قياس 11.9 بوصة، إلى جانب شاشة ترفيهية 14.5 بوصة، بالإضافة إلى شاشة مخصصة للراكب الأمامي في الفئة الأعلى. كما توفر المقصورة مستويات مرتفعة من الرفاهية، تشمل مقاعد كهربائية متعددة الوظائف مع التدفئة والتهوية والتدليك، ونظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen، وسقف بانورامي، وإضاءة داخلية تفاعلية، إلى جانب شاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي.

أنظمة الأمان في أودي A6

تقدم Audi A6 باقة متكاملة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، حيث زُودت بوسائد هوائية متعددة تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب مثبت سرعة متكيف وكاميرات رؤية محيطية. كما تضم السيارة نظام Audi Drive Select، وأنظمة تحذير من التصادم الأمامي والخلفي والجانبي، فضلًا عن نظام المساعدة على الكبح في حالات الطوارئ، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بما يعزز من مستويات الأمان أثناء القيادة.

أسعار أودي A6

تتوفر Audi A6 موديل 2026 في السوق المصري بسعر 4,749,000 جنيه للفئة Advanced، بينما تطرح الفئة الأعلى تجهيزًا S-Line Plus بسعر 5,249,000 جنيه. وتأتي السيارة بضمان يمتد إلى 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، أيهما أقرب.