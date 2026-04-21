بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "آي إم موتورز" عن إطلاق أيقونتها LS8 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

الأبعاد والمقاسات

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها LS8 الجديدة تأتي بطول 5085 ملم وعرض 2000 ملم، وارتفاع 1807 ملم، مع قاعدة عجلات يصل طولها إلى 3060 ملم، ما يضمن رحابة داخلية كبيرة؛ حيث توفر السيارة خمسة أو ستة مقاعد، مع أربع فئات تجهيز.

المحرك

وتعتمد النسخة القياسية على سواعد محرك كهربائي بقوة 230 كيلووات/308 حصان، والذي يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كلم/س خلال 7,3 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 190 كلم/س، مع مدى قيادة كهربائي يصل إلى 355 كلم.

وتعتمد النسخة الأساسية على بطارية بسعة 52 كيلووات/ساعة بتقنية LFP مع نظام دفع خلفي.

أما الفئات الأعلى، فتأتي ببطارية أكبر سعة 66 كيلووات/ساعة مع نظام دفع رباعي ثنائي المحركات، حيث تضاف وحدة أمامية بقوة 160 كيلووات لترتفع القدرة الإجمالية إلى 523 حصانا. وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 4,7 ثانية فقط، بينما تبلغ السرعة القصوى 220 كلم/س، مع مدى قيادة كهربائي يصل إلى 430 كلم.

نظام Stellar

وتعتمد جميع النسخ على نظام "Stellar" للدفع الممتد (EREV) مع بنية كهربائية بجهد 800 فولت، مدعومًا بمحرك بنزين تربو سعة 1,5 لتر يعمل كمولد للطاقة.

وبفضل هذا النظام، يمكن للسيارة تحقيق مدى إجمالي يصل إلى 1605 كلم مع خزان وقود بسعة 60 لتر، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للرحلات الطويلة مقارنة بالسيارات الكهربائية التقليدية.

وتعتمد السيارة على نظام تعليق فائق يساهم في تقديم توازن جيد بين الراحة والثبات.

تصميم رقمي متطور

وفي المقصورة الداخلية تعتمد السيارة على تصميم رقمي متطور، مع شاشة رئيسية ضخمة بقياس 27,1 بوصة بدقة وضوح 5K وبتقنية Mini-LED، إلى جانب شاشة إضافية للراكب الأمامي.

ويعمل النظام على شريحة Qualcomm 8295P، مع خيار نظام صوتي فاخر، كما توفر المقاعد الأمامية والصف الثاني وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، بالإضافة إلى ثلاجة مدمجة بسعة 12,3 لتر تدعم التبريد والتسخين وحتى التجميد، إلى جانب مزايا مثل عزل الضوضاء النشط وستائر شمسية كهربائية وأرضية مدفأة.

أنظمة الإستشعار

وتعتمد السيارة على نظام مستشعرات LiDAR ومعالج Nvidia Thor، ما يسمح برصد العوائق حتى مسافة 300 متر، كما يدعم النظام القيادة شبه الآلية من المستوى الثاني داخل المدن، مع نظام ملاحة متطور لا يعتمد على الخرائط بشكل كامل.

