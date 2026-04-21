لاند روفر تحتفل بميلاد سيارتها Range Rover Sport ال20 بهذه الطريقة

كتب : مصراوي

02:18 م 21/04/2026 تعديل في 02:18 م

Range Rover Sport Twenty Edition

لندن - (د ب أ):

تحتفل شركة لاند روفر بمرور 20 عاما على إطلاق أيقونتها Range Rover Sport من خلال إطلاق الإصدار الخاص Range Rover Sport Twenty Edition، والذي يجمع بين الفخامة والقوة مع لمسة تصميم جريئة تعكس تاريخ هذا الموديل عالي الأداء.

ألوان السيارة

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص يخطف الأنظار باللون البرتقالي Sanguinello Orange المستوحى من سيارات الاختبار السابقة، ليمنح السيارة حضورًا لافتًا على الطريق.

وللباحثين عن مظهر أكثر هدوءًا، تتوفر خيارات مثل الأسود Santorini Black أو الأبيض Ostuni Pearl White، في حين تضيف حزمة Black Exterior Pack مع الجنوط الضخمة بقياس 23 بوصة طابعًا أكثر شراسة وحداثة.

المقصورة الداخلية

وفي الداخل، تواصل السيارة تقديم مستوى عال من الفخامة مع لمسات رياضية واضحة، حيث تأتي المقاعد مكسوة بجلد Windsor الفاخر، مع دعم جانبي قوي يمنح إحساسًا قريبًا من سيارات الأداء العالي دون التضحية بالراحة.

ويكتمل التصميم الداخلي بعناصر من الكربون المصقول وسقف داخلي داكن، إلى جانب تفاصيل حصرية مثل عتبات الأبواب المضاءة والشعارات الخاصة، التي تؤكد الطابع المحدود لهذا الإصدار.

التقنيات

وعلى الصعيد التقني، تعتمد السيارة على سواعد محرك V8 سعة 4,4 لتر يولد 537 حصانًا، ما يوفر تسارعًا قويًا واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة.

كما تتوفر نسخة هجينة Plug-in تجمع بين محرك سداسي الأسطوانات سعة 3,0 لتر ومحرك كهربائي مع بطارية سعة 38,2 كيلووات/ساعة، لتصل القوة الإجمالية إلى 550 حصانًا مع مدى كهربائي يصل إلى 116 كلم.

اقرأ أيضًا:

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه

شروط دخول مزادات السيارات الحكومية.. كراسة بـ400 جنيه وتأمين 50 ألفًا

بهوية وتصميم مختلف.. إم جي تطلق نسخة خاصة من سيارتها U9 البيك آب

محاميه يكشف لمصراوي.. خطوة تفضل رمضان صبحي عن العودة للملاعب
رياضة محلية

محاميه يكشف لمصراوي.. خطوة تفضل رمضان صبحي عن العودة للملاعب
غرامة مليون جنيه.. ننشر نص تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية الجديد
أخبار مصر

غرامة مليون جنيه.. ننشر نص تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية الجديد

الخارجية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة ضياء العوضي بدبي
شئون عربية و دولية

الخارجية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة ضياء العوضي بدبي
"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
رياضة محلية

"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
أكثر من الحليب.. 8 أطعمة تحتوي على كميات مذهلة من الكالسيوم
نصائح طبية

أكثر من الحليب.. 8 أطعمة تحتوي على كميات مذهلة من الكالسيوم

