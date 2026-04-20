بهوية وتصميم مختلف.. إم جي تطلق نسخة خاصة من سيارتها U9 البيك آب

كتب : مصراوي

05:35 م 20/04/2026 تعديل في 05:35 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إم جي U9 البيك آب
  • عرض 5 صورة
    إم جي U9 البيك آب
  • عرض 5 صورة
    إم جي U9 البيك آب
  • عرض 5 صورة
    إم جي U9 البيك آب

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة إم جي الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الإصدار Black Edition الخاص من سيارتها U9 البيك آب، والذي يتمتع بمظهر مهيب.

تصميم إم جي U9

وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار Black Edition الخاص يعتمد على هوية تصميمية مختلفة بوضوح عن الطراز القياسي؛ حيث تم الاستغناء عن اللمسات الكرومية لصالح تفاصيل خارجية داكنة بالكامل، مع شبكة أمامية باللون الأسود وتصميم أكثر حدة، ما يمنح السيارة مظهرا مهيبًا وشرسًا.

ما مواصفات الإصدار الخاص من محرك إم جي U9؟

ومن الناحية التقنية، تحتفظ السيارة بمنظومة الدفع المعتمدة على محرك ديزل تربو مصمم لتلبية متطلبات الاستخدام الشاق مع نظام حقن وقود مباشر، ما يساهم في تحقيق توازن بين القوة والاقتصادية.

ويولد المحرك قوة تتراوح من 215 إلى 218 حصانا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 520 نيوتن متر، وهو ما يمنح السيارة قدرة واضحة على السحب تصل إلى نحو 3,5 طن، مع تحمل الأحمال الثقيلة، خاصة في ظروف الطرق الوعرة.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، والذي يساهم في نقل القوة بسلاسة وتحسين استجابة السيارة على مختلف السرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي مزود بنطاق سرعات منخفضة (Low Range)، ما يعزز من قدراتها على اجتياز التضاريس الصعبة.

كما يدعم هذا النظام وجود قفل تفاضلي خلفي، ما يوفر ثباتًا أفضل وتحكما أكبر في البيئات الوعرة.

