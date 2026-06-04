واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت خلال يوم واحد عن تحرير أكثر من 70 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على 1000 لتر من المواد البترولية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز

من جانبه أوضح المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن الحملات على المخابز البلدية بمركز الواسطى أسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة شملت نقص وزن الخبز، والتصرف في جزء من الحصة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس أو سجل زيارات، وعدم الإعلان عن البيانات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما تم ضبط 222 علبة سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير محاضر لمدشات حبوب تعمل دون ترخيص.

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر في ببا

وأشار إلى تنفيذ حملة موسعة في مركز ببا، أسفرت عن تحرير 9 محاضر وضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 48 كيلو جرامًا من الدواجن المجمدة، و18 كيلو من الكبدة، و21 كيلو من أسماك الماكريل، و2.5 كيلو من أجزاء الرومي.

كما تم ضبط عبوتين من الزبدة منتهية الصلاحية و160 كيسًا من المقرمشات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

22 مخالفة بمخابز مدينة بني سويف

وفي مدينة بني سويف، حررت الحملات التموينية 22 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، والتصرف في 75 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات نقص الوزن وعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات.

مخالفات تموينية بسمسطا

كما أسفرت الحملات بمركز سمسطا عن تحرير 7 مخالفات للمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن تحرير جنحة ضد أحد القائمين على إدارة طلمبة رصيف غير مرخصة، وضبط 1000 لتر وقود.

كما تم تحرير محضرين ضد مستودعين للبوتاجاز بسبب الغلق أثناء ساعات العمل الرسمية، ومحضر لعدم الإعلان عن بيانات المدير المسؤول والموزعين وأسعار الاستبدال، وآخر لعدم وجود سجل 21 بترول أثناء التفتيش.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.