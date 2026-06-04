كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه سراً بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران ويستأنف حربا واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أمريكيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إن ترامب ما زال متمسكا بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية".

وبحسب المسؤولين، فإن الهجمات المتكررة بين واشنطن وطهران زادت الضغوط على الإدارة الأمريكية، إذ أثارت تساؤلات بشأن قدرة وقف إطلاق النار على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ترامب لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة مع إيران، ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب.

أوضحت الصحيفة، أن موقف ترامب يعكس رغبته في تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مع استعداده لتحمل مستوى محدود من التصعيد العسكري ما دام لا يؤدي إلى خسائر بشرية أمريكية مباشرة.

وشهدت الأيام الأخيرة تبادلا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت ما زالت فيه التوترات بشأن مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وفقا لسكاي نيوز.