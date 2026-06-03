أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهات جديدة لمديريات التموين بالمحافظات بشأن التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات سرقة التيار الكهربائي، وذلك في ضوء تزايد الشكاوى المقدمة من المتضررين.

وأكدت "الوزارة" في خطاب رسمي صادر عن مساعد الوزير للخدمات الرقمية، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم للمواطنين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات سرقة التيار الكهربائي، استنادًا إلى البيانات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

إعادة تشغيل البطاقة التموينية تكون متاحة حال قيام المواطن بتركيب عداد كودي

أوضحت "التموين" أن إعادة تشغيل البطاقة التموينية تكون متاحة حال قيام المواطن بتركيب عداد كودي للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، وذلك وفقًا للبيانات التي ترد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



ووجهت الوزارة مديريات التموين باستقبال المستندات المقدمة ضمن تظلمات المواطنين الخاصة بمخالفات سرقة التيار الكهربائي، وإعداد كشوف وأسطوانات مدمجة تتضمن بيانات المتظلمين، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحقق من صحة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت وزارة التموين، أن هذه الخطوة تستهدف فحص الحالات المتظلمة والتأكد من مدى أحقيتها في إعادة تشغيل البطاقات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مراجعات دورية لبيانات المستفيدين من منظومة الدعم، إذ أوقفت خلال شهر يونيو الجاري صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية ضمن إجراءات تنقية قواعد البيانات والتأكد من استحقاق الدعم.

وبحسب مصادر مطلعة، لمصراوي، شملت أسباب الإيقاف رصد مخالفات أو مؤشرات عدم استحقاق، من بينها: سرقة التيار الكهربائي، وامتلاك حصص تجارية في شركات، أو سيارات حديثة مرتفعة القيمة، أو وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية فاخرة، فضلًا عن حالات صرف معاشات دون وجه حق وتجاوز الحدود المقررة للحيازات الزراعية.

وتتيح الوزارة للمواطنين المتضررين التقدم بتظلمات لتسوية أوضاعهم وتصحيح بياناتهم، على أن تتم إعادة تفعيل البطاقات للحالات التي يثبت استحقاقها للدعم وفقًا للضوابط المعمول بها.



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