أحيا الفنان محمد محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي يوافق غدا 4 يونيو 2026.

ونشر نجل الفنان الراحل صورة تجمعه بوالده تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"،.

وكتب محمد محمود عبدالعزيز : "غداً ذكرى يوم ميلاد أغلى الغاليين على قلبي، والدي العزيز محمود عبدالعزيز، وبمنتهى الصراحة أنا لا أملك من الكلام ما يعبّر عمّا بداخلي، اشتقت إليك؟ أمر مؤكد، بل إن شعوري كسر حدود الاشتياق".

رسالة مؤثرة من محمود عبدالعزيز

وأضاف: "لا أراك بشكل يومي مثلما اعتدنا؟ شيء مؤلم و لا يوصف، ولكن ربما ما يصبرنى أن كلامك في بالي طوال الوقت، ونصائحك غير المباشرة قبل المباشرة ترن في أذني ولا تنقطع".

وتابع: "كلامك ما زال مفتاحاً لحل ألغاز كثيرة، ونصائحك ما زالت مفيدة، وآرائك ما زالت صائبة، ‎كل سنة وحضرتك طيب وسعيد ومرتاح وفي أحسن مكان إن شاء الله".

وأكمل: "كل سنة وحضرتك الأب، والأخ، والصديق، والسند، والظهر، النهارده بقى عند حضرتك ٨٠ سنة يا أبو حنف، ‎كان زمانك قاعد معانا دلوقتي، وبتِهزر وتقول (ولاااااا... أوعى تفتكرني عجّزت)، (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز

كانت آخر مشاركات الفنان محمد محمود عبدالعزيز كممثل بظهوره كضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد عبد الرحمن، محمد أوتاكا، ناهد السباعي، شريف حسني، تأليف ممدوح متولي ومصطفى عمر، إخراج خالد مرعي.



اقرأ أيضا..

بإطلالة شبابية جريئة.. عبير صبري تخطف الأنظار من قلب دبي

"خبر عاجل" و"جوزها"..أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش - فيديو



