أعرب الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قلقهم إزاء التفاصيل المتداولة لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وخلال جلسة الاستماع لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، تساءل النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، آندي بار، عمّا إذا كان الاتفاق مماثلًا للاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015.

من جانبه، أوضح روبيو القضايا المختلفة التي تتم مناقشتها، وكيف تختلف عن الاتفاق النووي السابق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.

وقال روبيو، "أن أي اتفاق نبرمه سيكون اتفاقًا جيدًا، أو لن يكون هناك اتفاق، وسيكون أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي 2015، رفعت تلك الاتفاقية بين طهران وواشنطن، معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية والدولية المفروضة على إيران، مقابل القيود المفروضة على برنامجها النووي، بما يجعل من المستحيل إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب إنشاء آليات تفتيش صارمة.