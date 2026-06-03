أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يريد أن يكون جزءًا من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال روبيو خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، إن إدارة ترامب لا تنوي التخلي عن حلف الناتو لكنها لن تتراجع عن المطالبة بإصلاحات كبيرة.

وخلال جلسة الاستماع، أبلغ روبيو المشرعين أن ترامب يعتزم حضور قمة قادة الناتو السنوية في تركيا الشهر المقبل، حيث سيعرض خلالها موقف الولايات المتحدة من إجراء تغييرات، وسيجدد دعوته للحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وأضاف روبيو، "ما زلنا في حلف شمال الأطلسي، لكن الحلف بحاجة إلى تغييرات جوهرية، وقد أوضح ترامب ذلك".