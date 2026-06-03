كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية بأحد شوارع القاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، وبدأت في فحصه وتحديد هوية قائد الدراجة النارية، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما أمكن تحديد قائدها وضبطه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، معترفًا بقيامه بأداء الحركات الاستعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية بأحد الطرق بالقاهرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مثل تلك السلوكيات تمثل خطورة بالغة على قائدي المركبات والمارة، لما تسببه من تهديد مباشر للأرواح واحتمالية وقوع حوادث مرورية جسيمة، مشددة على استمرار جهودها في رصد وضبط المخالفات والسلوكيات غير المسؤولة على الطرق.

وجرى التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، فيما تولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.