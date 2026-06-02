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الذكاء الاصطناعي يتوقع فرص منتخب مصر في التتويج بمونديال 2026

كتب : هند عواد

10:11 م 02/06/2026

كأس العالم 2026

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توقع الذكاء الاصطناعي نسب تتويج المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، في التتويج باللقب رقم 23، منها منتخب مصر بقيادة العميد.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، بقيادة مدربه حسام حسن، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، نيوزيلندا، بلجيكا وإيران.

فرص فوز منتخب مصر بكأس العالم 2026

بلغت نسبة فوز منتخب بكأس العالم 2026، 0.34%، ليأتي في المركز 28 ضمن المنتخبات المشاركة، وفقا لحاسوب "أوبتا".

بينما تصل نسبة تصدر منتخب مصر لمجموعته في البطولة، 20.11%، ونسبة الفوز في دور الـ32 وصلت 68.10%، بينما نسبة تخطي دور الـ16، بلغت 30.66%.

ويتصدر منتخب إسبانيا توقعات الذكاء الاصطناعي للتتويج بكأس العالم 2026، بنسبة تصل 16.04%، يليه منتخب فرنسا بـ 13.18%، ومنتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ 10.87%، بينما يحتل منتخب الأرجنتين حامل اللقب المركز الرابع في توقعات الذكاء الاصطناعي بنسبة 10.41%.

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