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10 صور ترصد ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم

كتب : محمد الميموني

06:55 م 03/06/2026
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    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (8)

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يستضيف ملعب هنتنجتون بانك فيلد، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويسع ملعب هنتنجتون بانك فيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 67 ألف متفرج .

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا يوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.اقرأ ايضَا:

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كأس العالم مصر البرازيل

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