ما سعر أرخص سيارة أوروبية "زيرو" في مصر بعد الزيادات الأخيرة؟

تخفيضات تصل إلى 80 ألف جنيه على سيارات هونشي بمصر في أبريل 2026



أعلنت شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي بمصر تقديم السيارة Kaiyi E5 لأول مرة رسميًا في مصر، لتدخل مباشرة في مواجهة قوية مع عدد من الطرازات المنافسة في نفس الفئة السعرية والتجهيزية.

وتأتي أبرز هذه المنافسات مع السيارة BAIC U5 Plus موديل 2025، والتي تعد من الخيارات المعروفة في السوق المحلي، ما يفتح باب المقارنة بين السيارتين من حيث الأداء، والتجهيزات، وعوامل الأمان، بالإضافة إلى الأسعار.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الفروق بين السيارتين كايي E5 و بايك U5 Plus:

أداء محرك كايي E5 و بايك U5 Plus



تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT مزود بمحاكاة 9 سرعات.



تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

أبعاد كايي E5 و بايك U5 Plus



تأتي السيارة كايي E5 الجديدة كليًا في السوق المصري بقاعدة عجلات تبلغ 2700 مم، مع صندوق أمتعة بسعة 455 لترًا.



تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

مواصفات الأمان والسلامة كايي E5 وبايك U5 Plus



وفيما يتعلق بعوامل الأمان، زودت كايي E5 بعدد من الأنظمة، من بينها ABS وEBD وESP، بالإضافة إلى نظام مساعد صعود المرتفعات HHC، وفرامل انتظار إلكترونية EPB، ونظام Auto Hold، إلى جانب حساسات خلفية وكاميرات مساعدة على الركن، مع كاميرا رؤية محيطية 360 درجة في الفئات الأعلى تجهيزًا.



فيما تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

الكماليات والتجهيزات بكايي E5 و بايك U5 Plus



تضم السيارة كايي E5 مجموعة من التجهيزات الداخلية، تشمل نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحات تكييف خلفية، شاشة عدادات رقمية، ونظام صوتي.



بينما تأتي مقصورة سيارة بايك الجديدة بشاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

أسعار وفئات كايي E5 و بايك U5 Plus



تطرح Kaiyi E5 في السوق المصري عبر ثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 799,990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 869,990 جنيه، وتصل إلى 939,990 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.



تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.