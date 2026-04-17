شهد سوق السيارات المصري خلال الأيام القليلة الماضية موجة جديدة وقوية من ارتفاع الأسعار، طالت نحو 24 طرازًا مختلفًا في أقل من أسبوع واحد من شهر أبريل الجاري، في استمرار واضح لسلسلة الزيادات التي تضرب السوق منذ فترة.

وتعكس هذه التحركات حالة من عدم الاستقرار التي تسيطر على قطاع السيارات، خاصة مع تعدد العوامل المؤثرة على التسعير خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه الزيادات المتتالية بأسعار 24 سيارة جديدة في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ونستعرض في هذا التقرير أسعار السيارات الـ التي ارتفعت في آخر أسبوع:

بايك U5 Plus

ارتفعت أسعار بايك U5 Plus موديل 2026 بمصر، حيث سجلت الفئة Comfort سعرًا رسميًا بلغ 849,900 جنيه، بزيادة قدرها 70,000 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 974,900 جنيه بعد زيادة بلغت 75,000 جنيه.

بايك X35

ارتفعت أسعار بايك X35 الجديدة، وأصبح سعرها الرسمي 899,900 جنيه للفئة Luxury بعد تطبيق زيادة قدرها 25,000 جنيه.

بايك X55

ارتفعت أسعار بايك X55 الجديدة، وبلغ سعر فئة High Line نحو 1,199,900 جنيه، فيما سجلت فئة Top Line سعر 1,299,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,414,900 جنيه، وذلك بزيادة موحدة قدرها 50,000 جنيه على جميع الفئات.

بايك X7

ارتفعت أسعار بايك X7 الجديدة، وجاءت الفئة High Line بسعر 1,429,900 جنيه، بينما سجلت فئة Top Line نحو 1,504,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,579,900 جنيه، بزيادة بلغت 50,000 جنيه.

بايك BJ30

ارتفعت أسعار بايك BJ30 الجديدة، وسجلت الفئة Pro سعرًا رسميًا 1,574,900 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,674,900 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,774,900 جنيه، بعد زيادة وصلت إلى 100,000 جنيه.

إكسبينج G9

وجاء على رأس القائمة الطراز XPENG G9 موديل 2026، حيث تقدم السيارة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات. وبلغ سعر الفئة G9 AWD Performance نحو 3,150,000 جنيه، فيما سجلت الفئة G9 RWD Flagship نحو 2,890,000 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة G9 RWD Premium حوالي 2,740,000 جنيه.

إكسبينج G6

كما تضمنت القائمة الطراز XPENG G6 موديل 2026، والذي يتوفر في السوق المصري بفئة واحدة هي G6 RWD Flagship بسعر رسمي يبلغ 2,190,000 جنيه.

إكسبينج M03

وفيما يتعلق بالطراز XPENG M03 موديل 2026، فقد جاء ضمن القائمة بفئتين مختلفتين، حيث بلغ سعر الفئة M03 FWD Premium Plus نحو 1,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة M03 FWD Premium حوالي 1,350,000 جنيه.

T1 آرك فوكس

سجلت أسعار السيارة T1 الفئة PRO نحو 924,900 جنيه، بينما جاءت فئة PLUS بسعر 994,900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1,069,900 جنيه.

KAOLA S

جاءت الفئة AIR بسعر 1,174,900 جنيه، فيما سجلت الفئة PRO نحو 1,249,900 جنيه.

Alpha S5

بلغ سعر الفئة AIR نحو 1,449,900 جنيه، بينما سجلت الفئة PRO حوالي 1,599,900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1,949,900 جنيه.

Alpha T5

سجلت الفئة AIR سعر 1,499,900 جنيه، فيما جاءت الفئة PRO بسعر 1,649,900 جنيه.

جيلي إيمجراند

سجلت الفئة الأولى Comfort نحو 839,000 جنيه، بينما وصلت الفئة الأعلى Premium إلى 939,000 جنيه.

جيلي ستي راي

بلغ سعر الفئة Comfort نحو 1,249,000 جنيه، والفئة Premium بسعر 1,329,000 جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى Sport إلى 1,399,000 جنيه.

جي إيه سي gs4 ماكس

سجلت GAC GS4 Max زيادة في سعرها، حيث بلغ سعر الفئة Premium نحو 1,336,000 جنيه، لتواصل تواجدها ضمن فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم في السوق المصري.

جي إيه سي إم زوم

كما ارتفعت أسعار GAC Emzoom بمختلف فئاتها، حيث جاءت الفئة Comfort بسعر 994,000 جنيه، والفئة Elegance بسعر 1,109,000 جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى 1,189,000 جنيه، وسجلت الفئة الأعلى تجهيزًا R-Style سعر 1,295,000 جنيه.

جي إيه سي إمباو

بلغ سعر الفئة Elegance نحو 1,075,000 جنيه، والفئة Premium حوالي 1,189,000 جنيه، فيما سجلت الفئة S-Style الأعلى تجهيزًا سعر 1,295,000 جنيه.

رينو كارديان

ارتفعت أسعار رينو كارديان، وأصبحت تبدأ من 875,000 جنيه لفئة "Evolution"، و930,000 جنيه لفئة "Techno"، بينما سجلت الفئة الأعلى "Iconic" نحو 990,000 جنيه.

رينو تاليانت

ارتفعت أسعار رينو تاليانت، لتُسجل الفئة الأولى "Evolution" نحو 755,000 جنيه، فيما بلغت الفئة الثانية "Techno" نحو 815,000 جنيه.

رينو داستر

ارتفعت أسعار رينو داستر، وأصبحت تبدأ من 1,195,000 جنيه لفئة H1، وتصل إلى 1,295,000 جنيه لفئة H2، بينما سجلت الفئة الأعلى H3 نحو 1,395,000 جنيه.

رينو ميجان

ارتفعت أسعار رينو ميجان، حيث سجلت فئة "Dynamic 1.6" نحو 1,220,000 جنيه، وبلغت فئة "Signature 1.6" نحو 1,330,000 جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى "Signature 1.3 Turbo" إلى 1,450,000 جنيه.

رينو أوسترال

ارتفعت أسعار رينو أوسترال، لتبدأ من 1,550,000 جنيه لفئة "Evolution"، و1,690,000 جنيه لفئة "Techno"، و1,790,000 جنيه لفئة "Iconic"، بينما سجلت الفئة الرياضية "Esprit Alpine" نحو 1,890,000 جنيه.



كي جي إم توريس

ارتفعت أسعار طراز “Torres” بجميع فئاته، حيث تبدأ الفئة Comfort بسعر 1,585,000 جنيه، بينما جاءت فئة Advance بسعر 1,720,000 جنيه.

كما سجلت فئة Premium نحو 1,850,000 جنيه، ووصلت فئة Luxury إلى 1,980,000 جنيه، فيما بلغ سعر فئة Black Edition نحو 1,999,000 جنيه.

كي جي إم أكتيون

أما طراز “Actyon” فقد شهد هو الآخر زيادات ملحوظة، حيث قدرت الفئة Highline بسعر 1,925,000 جنيه، في حين وصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Topline إلى 2,125,000 جنيه.

