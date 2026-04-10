شهدت شيري أريزو 5 فيس ليفت تغييرات واضحة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع الدولار وتغيرات السوق والظروف الاقتصادية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تسعير السيارة في مصر.

ومنذ مطلع العام، مرت أريزو 5 فيس ليفت موديل 2026 بعدة تحركات سعرية متتالية، شملت زيادتين خلال مارس، ثم زيادة ثالثة في أبريل الجاري، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي السعر مقارنة ببدايتها مطلع العام الجاري.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أحدث أسعار شيري أريزو 5 في مصر كالتالي:

عند طرحها مطلع 2026، سجلت شيري أريزو 5 أسعارًا رسمية بلغت 665 ألف جنيه للفئة الأولى المانيوال، و700 ألف جنيه للفئة الثانية الأوتوماتيك، و740 ألف جنيه للفئة الثالثة، مع محرك 1500 سي سي بقوة 114 حصان.

الزيادة الأولى

ارتفعت أسعار السيارة في مارس لتسجل 680 ألف جنيه للفئة الأولى MT، و715 ألف جنيه للفئة الثانية Basic، و755 ألف جنيه للفئة الثالثة Comfort، بزيادة أولى على مختلف الفئات.

الزيادة الثانية

وفي مارس أيضًا، شهدت السيارة زيادة جديدة رفعت الأسعار إلى 690 ألف جنيه للفئة الأولى، و735 ألف جنيه للفئة الثانية، و775 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، بزيادات إضافية تراوحت بين 10 و20 ألف جنيه.

الزيادة الثالثة

خلال أبريل الجاري، وصلت الأسعار إلى 720 ألف جنيه للفئة الأولى MT Basic، و765 ألف جنيه للفئة الثانية CVT Basic، و805 آلاف جنيه للفئة الثالثة CVT Comfort، لتسجل أعلى مستوى سعري لها منذ الطرح.

مواصفات السيارة شيري أريزو 5 2026

المحرك

تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى 114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 3800 دورة.

وقد تم تزويد الفئتين Basic وComfort بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما جاءت فئة MT مزودة بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

المقاسات والأبعاد

تستند السيارة إلى قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 120 مم وسعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترًا، ما يمنحها قدرة مناسبة للاستخدامات اليومية داخل المدن.

أنظمة الأمان والمساعدة

فيما يخص أنظمة الأمان، تحتوي جميع الفئات على وسادتين هوائيتين في الأمام، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال، وتحذير من تجاوز السرعة. الفئة الأعلى Comfort تتميز بإضافة كاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

التجهيزات الخارجية

أما التجهيزات الخارجية، فتشمل مصابيح أمامية من نوع هالوجين، مع فوانيس خلفية وإضاءة نهارية من نوع LED، ومرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية. وتنفرد فئة Comfort بفتحة سقف كهربائية، ومرايا قابلة للطي والتسخين.

التجهيزات الداخلية

من الداخل، تأتي جميع الفئات بعجلة قيادة مغطاة بالجلد، وشاشة عدادات قياس 3.5 بوصة، وفتحات تكييف خلفية. أما فئة Comfort فتم تزويدها بشاشة لمس قياس 8 بوصة تدعم تطبيقات الهواتف الذكية، ونظام مثبت سرعة، وتكييف بتحكم كهربائي، ووظائف متعددة لعجلة القيادة.

