ترامب: إيران لا تملك أوراقا سوى ابتزاز العالم عبر الممرات المائية

كتب : وكالات

07:14 م 10/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أوراقا سوى ابتزاز العالم باستخدام الممرات المائية الدولية.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن السبب الوحيد لبقاء المسؤولين الإيرانيين على قيد الحياة اليوم هو من أجل التفاوض.
وأشار إلى أن الإيرانيين لا يملكون أي أوراق رابحة سوى ابتزاز العالم على المدى القصير عبر استخدام الممرات المائية الدولية، مؤكدًا أن السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة اليوم هو التفاوض.

