قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أوراقا سوى ابتزاز العالم باستخدام الممرات المائية الدولية.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن السبب الوحيد لبقاء المسؤولين الإيرانيين على قيد الحياة اليوم هو من أجل التفاوض.

