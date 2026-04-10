كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة كهربائية "إسكوتر" بالاصطدام بنجله والتعدي عليه، ما أسفر عن إصابته بمحافظة المنوفية.

تفاصيل فيديو اصطدام طالب بدراجة كهربائية بالباجور

وتبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الباجور من إحدى المستشفيات باستقبالها نجل الشاكي (طالب مصاب بشرخ بعظام الجمجمة)، وبسؤال المصاب ووالده، اتهموا طالبًا مقيمًا بدائرة المركز بالتسبب في إصابته حال استقلاله دراجة كهربائية.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها دون قصد، ولم تثبت التحريات تورط آخرين في الواقعة، كما لم يوثق الفيديو خلاف ذلك.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.