كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟

كتب : آية محمد

06:08 م 10/04/2026

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبا خلال تعاملات الأسبوع، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 7155 جنيها بنهاية تعاملات السبت إلى 7190 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 35 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، حيث صعد سعر الأونصة من 4676 دولارا إلى 4757 دولارا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 81 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجلت أسعار الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات يوم السبت نحو 7155 جنيها للجرام، ثم تراجعت يوم الأحد إلى 7140 جنيها.

واستمر الانخفاض يوم الاثنين ليسجل 7130 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع يوم الثلاثاء إلى 7160 جنيها.

وفي يوم الأربعاء واصل الصعود ليسجل 7220 جنيها، ثم تراجع قليلا يوم الخميس إلى 7210 جنيهات.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة انخفض السعر إلى 7190 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

استقرت أونصة الذهب عند 4676 دولارا بنهاية تعاملات السبت والأحد، ثم تراجعت يوم الاثنين إلى 4655 دولارا.

واستعادت الأونصة جزءا من خسائرها يوم الثلاثاء لترتفع إلى 4666 دولارا، قبل أن تقفز يوم الأربعاء إلى 4760 دولارا.

وواصلت الصعود يوم الخميس لتسجل 4787 دولارا، ثم تراجعت بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 4757 دولارا للأونصة.

