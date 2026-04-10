جنرال موتورز تخطط لإنتاج 3 سيارات صالون جديدة بداية من العام 2027

ديترويت - (د ب أ):

رغم هيمنة السيارات الرياضية ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والشاحنات الخفيفة (بيك آب) على تشكيلة العلامات التجارية الأربع التابعة لمجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.

إلا أن للسيارات الصالون والرياضية مكانة مميزة لدى هذه الشركة العملاقة. ففي الخريف الماضي، أكدت كاديلاك تطوير جيل جديد من السيارة الصالون سي.تي5. وفي الشهر الماضي، أشار تقرير إلى أن العلامة التجارية بويك تعمل على تطوير سيارة صالون جديدة مخصصة للسوق الأمريكية.

والآن تشير تقارير صحفية إلى أن العلامة التجارية شيفروليه تطور نسخة رياضية صالون من سيارتها كامارو.

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات عن مصدر لم يكشف عن هويته القول إن أحد كبار موردي جنرال موتورز إن الشركة الأمريكية تعتزم إنتاج السيارات الثلاث الجديدة في مصنع لانسنج جراند ريفر بولاية ميشيجان، باستخدام منصة واحدة.

وينتج المصنع حاليا السياراتين كاديلاك سي.تي5 وسي.تي4، في حين سيبدأ إنتاج السيارة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة. كان يتم تجميع السيارة كامارو في مصنع لانسنج حتى تقرر وقف إنتاجها بعد طراز 2024.

وأشار المصدر إلى أن إنتاج السيارتين الصالون سي.تي 5 وشيفروليه كامارو سيبدأ في خريف عام 2027، مع خطط لإنتاج ما بين 60 و75 ألف سيارة سنويا، في حين لم تظهر تفاصيل بدء إنتاج سيارة بويك الصالون، مضيفا في الوقت نفسه أن جنرال موتورز طلبت من الشركات الموردة الرئيسية لمكونات بويك عروض أسعار لمكونات الطراز الجديد.

في الوقت نفسه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل فنية بشأن سيارات الصالون الثلاث المنتظرة من جنرال موتورز، لكن التوقعات تشير إلى استخدام فئة محدثة من المنصة ألفا المستخدمة في إنتاج سيارتي سي.تي4 وسي.تي5 من عائلة إس.يو.في، والتي كانت موجودة في الجيل الأخير من السيارة كامارو.

وعندما أكدت كاديلاك خطتها لإنتاج السيارة سي.تي5، أشارت إلى أن السيارة ستعتمد على محركات احتراق داخلي. ومن المتوقع تجهيز جميع الطرز الثلاثة بمحركات البنزين بدلا من المحركات الكهربائية.

ولا يزال المحرك في8 خيارا مطروحا للنسخ عالية الأداء من السيارتين سي.تي5 وكامارو، حيث استثمرت جنرال موتورز 888 مليون دولار في مصنع بمدينة بوفالو، نيويورك، العام الماضي لإنتاج جيل جديد من محركات في 8 صغيرة الحجم. في ذلك الوقت.

صرحت جنرال موتورز بأن هذا المحرك مخصص للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، ولكن منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن محرك في8 جديد سعة 6,7 لتر للسيارتين كورفيت ستينجراي وجراند سبورت طراز 2027.

اقرأ أيضًا:

بي واي دي تدفع بعلامة دينزا لمنافسة عمالقة السيارات الفاخرة بأوروبا

انخفاض أرباح فيراري سنويًا.. والشركة تتوقع نمو الإيرادات في 2026

بضمان مليون كم.. أرخص سيارة يابانية مستوردة زيرو في السوق المصري