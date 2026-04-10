انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

يتوافد عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة على عزاء والد السيناريست محمود حمدان، الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان أول الحضور السيناريست محمود حمدان الذي ظهرا متأثرا برحيل والده وهو يستقبل الوافدين وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

وكان من أبرز النجوم المتواجدين في العزاء الفنان إبراهيم السمان والفنان مراد فكري صادق وقاما بمواساة السيناريست محمود حمدان.

محمود حمدان يعلن رحيل والده

أعلن السيناريست محمود حمدان عن وفاة والده صباح يوم الثلاثاء 7 أبريل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب محمود حمدان: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي ،، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

محمود حمدان يحقق نجاحا كبيرا بمسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026

عرض للسيناريست محمود حمدان مؤخرا مسلسل علي كلاي ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب "كلاي" بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، يارا السكري، درة، عصام السقا، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

طارق الشناوي يشيد بأداء ياسمين عبدالعزيز وينتقد أحمد العوضي





أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور