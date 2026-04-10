إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا في محادثات مباشرة مع لبنان

كتب : وكالات

07:05 م 10/04/2026

إسرائيل وفرنسا

أفادت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل رفضت السماح لفرنسا بالمشاركة في المحادثات المباشرة بينها وبين لبنان، والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في واشنطن.
وقال مسؤول إسرائيلي ل"جيروزاليم بوست"، إن سلوك فرنسا خلال العام الماضي، بما في ذلك المبادرات التي تهدف إلى الحد من قدرة إسرائيل على القتال في إيران.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن فرنسا ليس لديها رغبة تامة في اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة لبنان على نزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن ذلك دفع إسرائيل إلى اعتبار فرنسا وسيطا غير عادل.
ورغم استعداد وزارة الخارجية الأمريكية لاستقبال محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير مدرسة في منطقة "الشهابية" جنوبي لبنان، بدعوى رصد منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله داخل المنشأة التعليمية.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان.
ووفقًا الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شملت الغارات الإسرائيلية بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.
واستهدفت الغارات ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.

د. محمود محيي الدين: مصر في غرفة العناية المركزة منذ 10 سنوات
د. محمود محيي الدين: مصر في غرفة العناية المركزة منذ 10 سنوات
حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد
كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر
لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 شباب بلوزداد.. بداية المباراة

