شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة طرح عدد من سيارات موديل 2027، في خطوة تستهدف تنشيط حركة المبيعات وإعادة الزخم للسوق، رغم التحديات الاقتصادية الحالية وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وتداعيات الأوضاع العالمية.

وتعد هذه الطرازات هي الدفعة الأولى من سيارات موديل 2027 التي تم الإعلان عنها حتى أبريل الجاري، مع توقعات بطرح المزيد من السيارات خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي موديلات 2027 التي تم طرحها بمصر حتى آلان:

شيفروليه الدبابة

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، فإن شيفرولية الدبابة الجديدة تتوفر بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.050.000 جنيه للفئة Box الأولى، والفئة AC المكيفة سعرها 1.150.000جنيه.

شيفرولية الجامبو

تقد السيارة الجامبو الجديدة بسعر 1.560.000 جنيه للفئة الأولى، و1.584.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي الجديد 1.670.000 جنيه.

سيارات سوإيست:

سوإيست S05

تقدم S05 موديل 2027 أرخص طرازات سوإيست بسعر رسمي مليون و10 آلاف جنيه.

سوإيست S06

تقدم S06 موديل 2027 فئة Highline بسعر مليون و290 ألف جنيه، فيما بلغت فئة Premium نحو مليون و425 ألف جنيه، مع توافر محرك بسعة 1.6 لتر تيربو في الفئة الأعلى.

سوإيست S07

وفيما يتعلق بطراز S07 موديل 2027 بفئة Highline بسعر رسمي مليون و320 ألف جنيه، بينما وصلت فئة Premium سعرها مليون و460 ألف جنيه.

سوإيست S09

أما الطراز الأكبر S09 بفئة Flagship، يقدم بسعر مليون و550 ألف جنيه.

هيونداي توسان NX4e

وتقدم السيارة هيونداي توسان NX4e الفئة الأولى Smart Shadow بسعر 1,775,000 جنيه، والفئة Blaze بسعر 1,925,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Redline بسعر 2,025,000 جنيه.

كما سجلت الفئة Redline N Pack نحو 2,100,000 جنيه، والفئة Night بسعر 2,175,000 جنيه، بينما بلغت الفئة Black Diamond نحو 2,275,000 جنيه، وسجلت الفئة N Line AWD نحو 2,375,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تتوفر شيفرولية أوبترا 2027 الجديدة بفئتين بأسعار تبدأ من 744.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و769.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

سيارات فورثينج الصينية:

T5 EVO

أسعار T5 EVO موديل 2027 هي 1,250,000 جنيه للفئة Exclusive.

T5 EV

أسعار T5 EV موديل 2027 وهي 1,475,000 جنيه للفئة Exclusive.

T5 REEV

أسعار T5 REEV موديل 2027 وهي 1,490,000 جنيه للفئة Exclusive.

S7 EV

أسعار S7 EV موديل 2027 وهي 1,395,000 جنيه للفئة Exclusive.

S7 REEV

أسعار S7 REEV موديل 2027 وهي 1,465,000 جنيه للفئة Exclusive.

U-Tour

أسعار U-Tour موديل 2027 وهي 1,765,000 جنيه للفئة Exclusive.

V9

أسعار V9 موديل 2027 وهي 2,900,000 جنيه للفئة Exclusive.

نيسان صني

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، ستتوفر نيسان صني موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 830 ألف جنيه.

نيسان سنترا

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2027 المجمعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة Highline وتباع بسعر رسمي يبدأ من مليون 50 ألف جنيه.

