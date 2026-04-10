انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

05:10 م 10/04/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 61.86 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و62.13 جنيه للبيع، بتراجع 97 قرشًا.

بنك مصر: 61.89 جنيه للشراء، بتراجع 70 قرشًا، و62.11 جنيه للبيع، بتراجع 99 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.87 جنيه للشراء، بتراجع 66 قرشًا، و62.1 جنيه للبيع، بتراجع 1.03 جنيه.

بنك الإسكندرية: 61.88 جنيهًا للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و62.11 جنيه للبيع، بتراجع 1.02 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 61.89 جنيه للشراء، بتراجع 64 قرشًا، و62.12 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

