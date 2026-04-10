القبض على لص متهم بسرقة أسلاك كهربائية من تكييف بالجيزة
كتب : صابر المحلاوي
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من أحد أجهزة التكييف بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم.
تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية من تكييف
وتبين أن المتهم عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وبحوزته الأدوات المستخدمة في السرقة وكمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
