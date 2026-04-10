برلين - (د ب أ):

حقق فرع شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء القوي للغاية خلال شهر مارس الماضي.

ووفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات، فإن عدد سيارات تسلا الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة في الربع الأول بلغ أكثر من 12 ألفًا و800 سيارة، منها 9 آلاف و250 سيارة خلال شهر مارس وحده.

المركز الثالث في سوق السيارات الكهربائية

بهذه النتائج، احتلت تسلا المركز الثالث في مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال الربع الأول، بعد كل من فولكس فاجن وسكودا، بينما تراجعت شركة بي إم دبليو التي يقع مقرها في ميونخ من المركز الثاني إلى المركز الخامس.

تراجع سابق بسبب الجدل حول ماسك

وكان المكتب قد سجل في العام الماضي تراجعًا حادًا في مبيعات تسلا لعدة أشهر، حيث انتهى المطاف بالشركة الأمريكية في المركز التاسع ضمن قائمة أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا خلال ذلك العام.

وعزا خبراء ذلك التراجع حينها إلى عدة أسباب، من بينها الانخفاض المتزايد في شعبية رئيس الشركة إيلون ماسك، والذي أثار الجدل بمواقفه اليمينية وتقاربه الملحوظ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موديل Y و3 يقودان الانتعاش

وشهدت مبيعات تسلا مؤخرًا زيادة كبيرة، خاصة في طرازي موديل Y وموديل 3 السيدان. وأفاد المكتب بأن موديل Y تصدر قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" الأكثر مبيعًا خلال شهر مارس بين جميع الشركات المصنعة.

ارتفاع عام في مبيعات السيارات الكهربائية

وبشكل عام، ارتفع عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية لدى جميع الشركات خلال الشهر الماضي. وفي ظل النقاشات حول ارتفاع أسعار الديزل والبنزين، وصل عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة إلى نحو 71 ألف سيارة كهربائية خالصة، بزيادة بلغت 66.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعزو المراقبون هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الدعم الحكومي الجديد للسيارات الكهربائية، والذي يصل إلى 6000 يورو عند شراء سيارة كهربائية جديدة.

زيادة مبيعات المنافسين أيضًا

كما تمكنت شركات أخرى مثل فولكس فاجن وسكودا وشركة بي واي دي الصينية من زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة بشكل ملحوظ.

يذكر أن مصنع تسلا في ألمانيا، والذي يقع في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة برلين، يعد المصنع الوحيد للشركة الأمريكية في أوروبا.

