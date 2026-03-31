أعلنت شركة دايموند موتورز، ميتسوبيشي موتورز مصر، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي، عن إطلاق خدمات بيع متكاملة ضمن "مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج"، وذلك من خلال تقديم حزمة خدمات حصرية تستهدف تلبية احتياجات هذه الشريحة من العملاء.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لتقديم تجربة امتلاك متكاملة توفر أعلى مستويات الراحة والثقة، مدعومة بواحد من أقوى برامج الضمان في السوق المصري، والذي يصل إلى مليون كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.

وفي هذا السياق، طرحت دايموند موتورز باقة متكاملة تحت اسم "Diamond Package"، والتي تهدف إلى تعزيز القيمة المقدمة للعملاء والحفاظ على قيمة السيارة على المدى الطويل.

ما الذي تقدمه ميتسوبيشي للمصريين المغتربين؟

وتشمل هذه الباقة برنامج ضمان ممتد، إلى جانب شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والمدعومة بكوادر فنية مدربة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما تتضمن الحزمة توفير قطع غيار أصلية بشكل كامل لضمان كفاءة الأداء واستمرارية التشغيل، بالإضافة إلى خدمة الصيانة المتنقلة التي تتيح تنفيذ أعمال الصيانة في موقع العميل دون أي تكاليف إضافية، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق المجانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع محافظات مصر.

وتقدم الشركة أيضًا "Diamond Card"، التي تمنح العملاء مجموعة من المزايا والخصومات الحصرية لدى عدد من المتاجر والمطاعم، في إطار تعزيز تجربة ما بعد البيع وتقديم قيمة مضافة حقيقية.

وأوضحت دايموند موتورز أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لدعم عملائها، خاصة المصريين بالخارج، من خلال تقديم حلول تجمع بين السعر التنافسي، وتعدد التجهيزات، وانخفاض تكاليف التشغيل، إلى جانب منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع.

ما هي مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟

تتيح مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمغتربين استيراد سيارات شخصية معفاة من الجمارك والرسوم بنسبة تصل إلى 70%، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالجنيه المصري.

وانطلقت المبادرة الرئاسية لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج في نسختها الأولى في نوفمبر 2022، وتم تمديد العمل بالمبادرة عدة مرات، حيث انتهت آخر فترة تسجيل في 28 أبريل 2024.

يذكر أن عدد المصريين المقيمين في الخارج يتجاوز 10 ملايين، وربما يصل إلى 14 مليونًا، وهو ما يحفز الحكومة بحسب المعلن من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج على التوسع في الخدمات الرقمية التي تخدم احتياجاتهم اليومية، وعلى رأسها تنظيم استيراد المركبات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

