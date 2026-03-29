جريت وول تطلق هافال H6 الجديدة لمنافسة سيارات تويوتا وفولكس فاجن

كتب : مصراوي

05:50 م 29/03/2026

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة جريت وول موتورز عن إطلاق سيارتها Haval H6 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan وتويوتا RAV-4.

مواصفات مقصورة هافال H6 الجديدة

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Haval H6 الجديدة المخصصة للطرق الوعرة تأتي بطول 4.70 متر وتتمتع بخطوط تصميمية كلاسيكية.

وتوفر المقصورة الداخلية أماكن جلوس لخمسة أشخاص، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 560 و1.445 لترا.

وتشتمل باقة تجهيزات الموديل الأساسي على مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام معلومات وترفيه، بينما يشتمل الموديل الأعلى على سقف بانورامي وشاشة Head-up.

منظومة دفع هافال H6

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Haval H6 الجديدة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 179 كيلووات/243 حصان، مع بطارية سعة 1.67 كيلووات ساعة، والتي تتيح القيادة الكهربائية الخالصة لمسافة قصيرة.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 175 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 5.9 لتر/100 كلم.

