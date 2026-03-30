محمد سامي يستعرض سيارته فيراري SF90 سبايدر.. سعرها يصل إلى 49 مليون جنيه

كتب - رأفت العربي:

08:03 م 30/03/2026 تعديل في 08:05 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة
  • عرض 8 صورة
    فيراري SF90 سبايدر الجديدة

نشر المخرج التلفزيوني محمد سامي صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، ظهر خلالها إلى جانب سيارته فيراري SF90 Spider، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات الخارقة التي أنتجتها الشركة الإيطالية.

وعلق سامي على الصورة قائلًا: "وما بكم من نعمة فمن الله"، لتلقى الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه، حيث انهالت التعليقات بين الإعجاب والإشادة.

ما مواصفات فيراري SF90 سبايدر الهجينة؟

وتمثل فيراري SF90 Spider، التي تنتمي إلى فئة السيارات المكشوفة (Convertible)، نقلة نوعية في عالم الأداء الخارق، بفضل اعتمادها على تكنولوجيا السيارات الهجينة عالية الأداء.

وتستوحي السيارة تصميمها من سيارات فورمولا 1، وتعتمد على منظومة دفع هجينة مكوّنة من أربعة محركات؛ محرك V8 بتربو مزدوج سعة 4.0 لتر، إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية، لتولد قوة إجمالية تصل إلى نحو 986 حصانًا، مع نظام دفع كلي للعجلات.

وبفضل هذه المنظومة، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في خلال 2.5 ثانية فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى قرابة 340 كم/س، ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الإنتاجية في العالم.

وترتبط منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 8 سرعات، يوفر استجابة فورية وسلاسة في الأداء.

ويتميز تصميم الهيكل بخطوط انسيابية حادة ومداخل هواء كبيرة تعزز الديناميكا الهوائية، إلى جانب سقف معدني صلب قابل للطي، يمكن فتحه وإغلاقه خلال ثوانٍ بضغطة زر، ما يمنح السائق تجربة قيادة مكشوفة دون التأثير على الأداء.

أما المقصورة الداخلية، فصممت بأسلوب فاخر يجمع بين الجلد الراقي وألياف الكربون، مع شاشة رقمية متطورة وأنظمة تحكم حديثة موجهة نحو السائق.

كم سعر فيراري SF90 سبايدر؟

عالميًا، تبدأ أسعار Ferrari SF90 Spider من 580 ألف دولار ( 31.6 مليون جنيه مصري)، وقد تتجاوز 590 ألف دولار، لتصل في بعض الحالات ومع التجهيزات الخاصة إلى نحو 900 ألف دولار (49 مليون جنيه مصري) تقريبًا، وفقًا لسعر الصرف.

سيارة محمد سامي الجديدة

