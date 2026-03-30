زيادة تتجاوز 500 ألف جنيه بأسعار سيارات أودي الجديدة في مصر

زيادة أكثر من 110 ألف جنيه على سيارات رينو الجديدة بمصر

ارتفاع أسعار جميع سيارات كيا بمصر حتى 100 ألف جنيه.. التنفيذ صباح الغد

ضرب سوق السيارات المصري خلال الساعات الـ24 الأخيرة، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتي طالت 19 سيارة مختلفة العلامات التجارية، ما يعد استكمالا لجملة من الزيادات التي يشهدها السوق منذ مطلع شهر مارس الجاري.

وتسببت الاضطرابات الجيوسياسية التي يعيشها الشرق الأوسط جراء حرب إيران وأمريكا وإسرائيل، في تذبذب الأسعار وارتفاع الدولار، وتوتر بحركة الملاحة وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

ونستعرض في هذا التقرير أسعار السيارات الـ19 التي ارتفعت في آخر 24 ساعة:

بايك U5 Plus

تقدم السيارة بفئة Comfort بسعر 774,900 جنيه، بينما

جاءت فئة Top Line بسعر 904,900 جنيه.

بايك X35

تتوفر السيارة بفئة Luxury بسعر 874,900 جنيه.

بايك X55

سجلت فئة High Line سعر 1,149,900 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 1,249,900 جنيه، أما فئة Premium فسجلت 1,364,900 جنيه.

بايك X7

تبدأ من فئة High Line بسعر 1,379,900 جنيه، تليها فئة Top Line بسعر 1,454,900 جنيه، ثم فئة Premium بسعر 1,529,900 جنيه.

بايك BJ30

تتوفر بفئة Pro بسعر 1,475,000 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,575,000 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,675,000 جنيه.

سيات إبيزا

ارتفعت أسعار إبيزا الفئة Edge إلى 1.119.000 جنيه، بينما سجلت الفئة FR نحو 1.339.000 جنيه.

سيات أرونا

تقدم أرونا بفئة Style Plus وأصبح سعرها بعد الزيادة 1.339.000 جنيه.

سيات ليون

تقدم سيات ليون بفئة Advance وسعرها بعد الزيادة وصل إلى 1.599.000 جنيه.

سيات أتيكا

تتوفر أتيكا بفئة Style Plus بسعر 1.849.000 جنيه.

ما أسعار سكودا الجديدة في مصر بعد الزيادات الأخيرة؟

سكودا أوكتافيا

ارتفعت أسعار سكودا أوكتافيا A8 موديل 2026 بقيمة 150 ألف جنيه لجميع فئاتها المتاحة في السوق المحلي.

وبعد تطبيق الزيادة أصبحت سكودا أوكتافيا تبدأ من 1,800,000 جنيه لفئة Selection Loft، بينما سجلت فئة Selection Lounge نحو 2,000,000 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Selection Suite إلى 2,150,000 جنيه.

سكودا كودياك

أقر وكيل سكودا زيادة بأسعار عدد من فئات السيارة كوديات فقد ارتفع سعر الفئة Selection Loft بنحو 150 ألف جنيه وأصبح سعرها الجديد 2,600,000 جنيه، كما ارتفعت بنفس القيمة الفئة Selection Suite وباتت تباع بسعر 2,950,000 جنيه، يأتي ذلك فيما استقرت فئة Sportline عند 3,100,000 جنيه دون زيادة.

سكودا سوبيرب

وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة فإن سكودا سوبيرب باتت تبدأ أسعارها من 2,550,000 جنيه لفئة Selection Suite بزيادة 50 ألف جنيه ، بينما جاءت الفئة الأعلى L&K بسعر 3,000,000 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

ستروين سي 4 إكس

شهدت السيارة زيادة سعرية واضحة، حيث بلغ سعر الفئة Feel نحو مليون و250 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Shine إلى مليون و395 ألف جنيه، بزيادات تُقدّر بنحو 100 إلى 120 ألف جنيه مقارنة بالفترة السابقة.

ستروين سي 5 إيركروس

سجلت السيارة زيادات سعرية ملحوظة، حيث بلغت الفئة Shine Entry نحو مليون و710 آلاف جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى Shine إلى مليون و850 ألف جنيه، بزيادة تقترب من 120 ألف جنيه.

فولكس فاجن جولف

جاءت سيارة جولف بفئة Life موديل 2025 بسعر 1,790,000 جنيه، وهي الطراز الوحيد في القائمة الذي ما زال متوفرًا من موديل العام السابق دون تحديث سعري جديد.

فولكس فاجن تي روك

طرحت فولكس فاجن سيارة تي-روك موديل 2026 بفئة R-Line بسعر 1,850,000 جنيه، لتسجل بداية أسعار موديلات 2026 داخل القائمة.

فولكس فاجن تيجوان

وصل سعر تيجوان موديل 2026 بفئة R-Line بعد الزيادة إلى 2,590,000 جنيه

فولكس فاجن تايرون

سجلت تايرون موديل 2026 بفئة R-Line سعر 2,890,000 جنيه.

فولكس فاجن طوارق



جاءت تواريج موديل 2026 بفئة R-Line كأعلى طراز في القائمة، حيث بلغ سعرها 4,600,000 جنيه.

كوبرا ليون



ارتفع سعر سيارة كوبرا ليون لتسجل نحو مليون و949 ألف جنيه.

كوبرا فورمينتور

ارتفعت أسعار كوبرا فورمينتور الجديدة، ليصل إلى 2 مليون و79 ألف جنيه.

كوبرا تيرامار

ارتفعت أسعار كوبرا تيرامار، حيث بلغ سعر الفئة الأولى “Impulse” نحو 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الأعلى “Control” سعرًا قدره 2 مليون و449 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

فورد تطرح إصدار خاص من Mustang Mach-E الكهربائية الجديدة

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

لخدمة سكان القرى.. إطلاق تطبيق نقل ذكي جديد لاستدعاء التوك توك والتروسيكل