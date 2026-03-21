روما - (د ب أ):

قامت فيراري في خطوة نادرة في عالم صناعة السيارات، حيث اعترفت الشركة، بخطئها. فبعد ردود فعل سلبية واسعة من مالكي سياراتها بسبب إضافة أزرار تحكم باللمس إلى عجلة القيادة، تقدم الشركة الإيطالية الآن خدمة التحديث للعملاء، وفقا لما ذكره موقع موتور وان عبر منشور على حساب فيراري أتلانتا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ومن الجدير بالذكر أن التصميم الجديد يستبدل جميع أزرار التحكم باللمس في عجلة القيادة بأزرار فعلية، باستثناء زر واحد، وهو زر تشغيل/إيقاف المحرك بتصميمه اللمسي، ورغم أن فيراري لم تفصح عن السبب، لكن يمكن أن يكون السبب هو أن هذا الزر ببساطة بعيد جدا عن متناول يد السائق، ما يمنع لمسه عن طريق الخطأ.

وقال متحدث باسم فيراري إن الشركة ستوسع نطاق برنامج الاستبدال لاحقًا ليشمل طرازات جي.تي.بي 296 وجي.تي.إس 296 وروما سبايدر. وقد طورت فيراري عجلة القيادة الجديدة داخليا، وهي متاحة كخيار إضافي للطرازات المذكورة، بينما يتولى الوكلاء المعتمدون مسؤولية تركيبها.

ليس اعتراف فيراري بالخطأ جديدا كليا، لكن فكرة تزويد السيارات الحالية بأزرار فعلية فكرة مبتكرة. ففي السيارة فيراري أمالفي 2027 التي تعتبر طرازا جديدا من الناحية التقنية، إلا أنها هي في الأساس نسخة محسنة من السيارة فيراري روما.

وكانت السيارة فيراري روما 2026 قد خرجت من مصنع الشركة في مدينة مارانيلو مزودة بعجلة قيادة مغطاة بأزرار تحكم باللمس. أما أمالفي الجديدة لعام 2027، فقد عكست هذا النهج، حيث تعتمد بشكل أساسي على الأزرار الموجودة على عجلة القيادة.

