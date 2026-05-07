اندلع حريق بمحل ملابس في الطابق الأرضي داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية إصابات أو وفيات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل ملابس داخل مول بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية مدعومة بسيارتي إطفاء.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمحل ملابس دون وقوع أي إصابات بشرية، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

