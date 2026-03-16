50 ألف جنيه زيادة بأسعار شيري أريزو 6 GT الجديدة في مصر.. التفاصيل

ارتفاع أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2026 في مصر حتى 40 ألف جنيه

ارتفعت قبل ساعات أسعار السيارة شيري أريزو 6 GT سيدان الرياضية موديل 2026 في السوق المصري، وذلك بقيمة ثابتة 50 ألف جنيه لجميع الفئات المتاحة بالسوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

الزيادة المعلنة من جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، هي الثانية خلال الشهر الجاري، إذ سبق وأقر زيادة بأسعار أريزو 6 GT مطلع مارس بقيمة 30 ألف جنيه، وبذلك يصبح إجمالي الزيادة بأسعار السيارة منذ بداية الشهر 80 ألف جنيه.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، أصبحت شيري أريزو 6 GT التي تعد أحدث سيارات العلامة الصينية بمصر تباع بـ920 ألف جنيه للفئة الأولى بدلًا من 870 ألف جنيه، والفئة الثانية كاملة التجهيزات ارتفعت إلى 980 ألف جنيه مقابل 930 ألف جنيه سابقًا.

تعتمد شيري أريزو 6 GT الجديدة على محرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.