ستيلانتس مصر تعرض أحدث طرازاتها في أوتومورو 2026

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر

BYD تقدم أرخص سيارة زيرو كهربائية في مصر.. تبدأ من 600 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تشارك شركة ستيلانتس مصر في فعاليات معرض أوتومورو إيجيبت الدولي للسيارات 2026، المقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (CICC) بمدينة نصر، ضمن جهودها لتعزيز حضورها في السوق المصري واستعراض أحدث طرازاتها وحلولها التكنولوجية.

وفي هذا الإطار، صرح هشام حسني، العضو المنتدب لشركة ستيلانتس مصر: "تمثل مشاركتنا في أوتومورو 2026 فرصة للتواصل المباشر مع عملائنا وشركائنا، وعرض رؤيتنا لمستقبل التنقل في السوق المصري من خلال محفظة علاماتنا المتنوعة التي تقدم حلولاً مبتكرة وفعّالة مع تجربة قيادة ممتعة."

وخلال المعرض، استعرضت ستيلانتس مصر مجموعة من طرازات علامتي فيات وسيتروين، حيث قدمت فيات Fiat 500X وFiat Topolino، اللتين تجسدان رؤية العلامة للتنقل الحضري الذكي والمستدام.

فيما تسلط ستروين الضوء على تشكيلة تضم C4X، C4، C5 Aircross، وAmi، مع التركيز على التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة وراحة القيادة.

وتأتي مشاركة ستيلانتس في هذا الحدث البارز بهدف عرض أحدث الابتكارات والاتجاهات في صناعة السيارات، وإتاحة تجربة مباشرة للزوار من خلال العروض الحية والتفاعل مع العلامات التجارية، مؤكدين التزام الشركة بدعم تطور قطاع السيارات في مصر وتعزيز مكانة علاماتها في السوق المحلي.

ويقام معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، وتنظيم شركة ART LINE ACG-ITF، بمشاركة واسعة من وكلاء السيارات الرسميين، واهتمام حكومي وإعلامي كبير، باعتباره خطوة مهمة نحو تنشيط سوق السيارات وعودة المعارض الدولية بقوة إلى مصر.