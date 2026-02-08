إعلان

بقوة 500 حصان.. هينيسي تكشف عن VelociRaptor 1200 F-250 بإنتاج محدود

كتب : مصراوي

11:36 ص 08/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    VelociRaptor 1200 F-250
  • عرض 4 صورة
    VelociRaptor 1200 F-250
  • عرض 4 صورة
    VelociRaptor 1200 F-250

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكساس - (د ب أ):

أعلنت شركة هينيسي عن إطلاق الوحش VelociRaptor 1200 F-250 الجديد، احتفالا بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن سيارتها VelociRaptor 1200 F-250 الجديدة تقوم على أساس السيارة فورد F-250 Lariatالمزودة بمحرك ديزل V8 بسعة 7ر6 لتر، والذي يزأر بقوة 500 حصان، مع عزم دوران هائل يبلغ 1200 نيوتن متر عند 1600 لفة في الدقيقة.

وحصلت السيارة على وحدة رفع هيكل بارتفاع 5 بوصات، إلى جانب ممتصات صدمات ملولبة، ما يعزز من قدراتها على القيادة في التضاريس الصعبة.

كما تم تزويد السيارة بإطارات طرق وعرة قياس 37 بوصة مثبتة على عجلات ألومنيوم خفيفة قياس 18 بوصة، لتجمع بين الأداء القوي والحضور البصري اللافت.

ولتعزيز المتانة والحماية، تم تزويد السيارة VelociRaptor 1200 F-250 بمصادم أمامية وخلفية من الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي المقابل، اعتمدت هينيسي بشكل مكثف على ألياف الكربون في أجزاء متعددة من الهيكل تشمل غطاء المحرك والرفارف والباب الخلفي، في تصميم يبرز الطابع الرياضي الشرس.

وتشمل التعديلات أيضا مصابيح LED إضافية لتحسين الرؤية الليلية بشكل كبير، إلى جانب عتبات جانبية كهربائية قابلة للتمديد، تسهل عملية الصعود إلى السيارة المرتفعة، كما تبرز الرسومات الخاصة باسم VelociRaptor 1200 على الهيكل لتؤكد على الطابع الفريد للسيارة.

مقصورة فخمة

أما المقصورة الداخلية، فتعكس بدورها مستوى الفخامة والتميز؛ حيث يجتمع الجلد الأسود مع خامات ألكانتارا وتطريزات حمراء متباينة، إلى جانب سجاد خاص ولوحة تعريف خاصة تحمل الرقم التسلسلي لكل نسخة مثبتة على مسند الذراع الوسطي.

ويقتصر إنتاج السيارة VelociRaptor 1200 F-250 على 250 نسخة فقط، مع إضافة علم الولايات المتحدة بالألوان كلمسة احتفالية رمزية.

VelociRaptor 1200 F-250 هينيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
رانيا يعقوب: البورصة حققت صعودًا متتاليًا خلال 2025 وصل إلى 60%
أخبار مصر

رانيا يعقوب: البورصة حققت صعودًا متتاليًا خلال 2025 وصل إلى 60%
موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
زووم

موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
أسوشيتد برس: FBI لم يعثر على أدلة تثبت إدارة إبستين شبكة اتجار جنسي لصالح
شئون عربية و دولية

أسوشيتد برس: FBI لم يعثر على أدلة تثبت إدارة إبستين شبكة اتجار جنسي لصالح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)