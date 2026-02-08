بقوة 500 حصان.. هينيسي تكشف عن VelociRaptor 1200 F-250 بإنتاج محدود

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر

BYD تقدم أرخص سيارة زيرو كهربائية في مصر.. تبدأ من 600 ألف جنيه

تكساس - (د ب أ):

أعلنت شركة هينيسي عن إطلاق الوحش VelociRaptor 1200 F-250 الجديد، احتفالا بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن سيارتها VelociRaptor 1200 F-250 الجديدة تقوم على أساس السيارة فورد F-250 Lariatالمزودة بمحرك ديزل V8 بسعة 7ر6 لتر، والذي يزأر بقوة 500 حصان، مع عزم دوران هائل يبلغ 1200 نيوتن متر عند 1600 لفة في الدقيقة.

وحصلت السيارة على وحدة رفع هيكل بارتفاع 5 بوصات، إلى جانب ممتصات صدمات ملولبة، ما يعزز من قدراتها على القيادة في التضاريس الصعبة.

كما تم تزويد السيارة بإطارات طرق وعرة قياس 37 بوصة مثبتة على عجلات ألومنيوم خفيفة قياس 18 بوصة، لتجمع بين الأداء القوي والحضور البصري اللافت.

ولتعزيز المتانة والحماية، تم تزويد السيارة VelociRaptor 1200 F-250 بمصادم أمامية وخلفية من الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي المقابل، اعتمدت هينيسي بشكل مكثف على ألياف الكربون في أجزاء متعددة من الهيكل تشمل غطاء المحرك والرفارف والباب الخلفي، في تصميم يبرز الطابع الرياضي الشرس.

وتشمل التعديلات أيضا مصابيح LED إضافية لتحسين الرؤية الليلية بشكل كبير، إلى جانب عتبات جانبية كهربائية قابلة للتمديد، تسهل عملية الصعود إلى السيارة المرتفعة، كما تبرز الرسومات الخاصة باسم VelociRaptor 1200 على الهيكل لتؤكد على الطابع الفريد للسيارة.

مقصورة فخمة

أما المقصورة الداخلية، فتعكس بدورها مستوى الفخامة والتميز؛ حيث يجتمع الجلد الأسود مع خامات ألكانتارا وتطريزات حمراء متباينة، إلى جانب سجاد خاص ولوحة تعريف خاصة تحمل الرقم التسلسلي لكل نسخة مثبتة على مسند الذراع الوسطي.

ويقتصر إنتاج السيارة VelociRaptor 1200 F-250 على 250 نسخة فقط، مع إضافة علم الولايات المتحدة بالألوان كلمسة احتفالية رمزية.