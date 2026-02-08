من C3 إلى C5 Aircross.. ستروين توسع تشكيلتها بإصدارات Team D المميزة

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق إصدارات خاصة تحمل الاسم Team D لعدد من طرازاتها، هي: C3 وC3 Aircross و C4 وC5 Aircross.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن إصدارات Team D تعتمد على أعلى فئة تجهيز في كل طراز، مع حزمة من عناصر الراحة والتقنيات والتفاصيل التصميمية الإضافية.

شارة سوداء

ويمكن تمييز إصدارات Team D من خلال شارة سوداء تحمل الاسم على العمود B، إلى جانب ملصق على الجزء الخلفي من السيارة وعناصر تزيين خارجية باللونين الأسود والأحمر.

وتختلف التجهيزات الإضافية بحسب الطراز؛ إذ يحصل الطرازان C3 وC3 Aircross على حزمة شتوية تشمل تدفئة المقاعد الأمامية ووظيفة التدفئة للمقود والزجاج الأمامي، بالإضافة إلى مصابيح ضباب.

أما الطراز الأعلى C5 Aircross فيوفر تجهيزات أكثر فخامة، من بينها مقاعد قابلة للتعديل كهربائيا ووظيفة التدليك وتهوية المقاعد، إلى جانب تدفئة المقاعد الأمامية والخلفية. وفي النسخة الكهربائية من الطراز، تأتي مضخة الحرارة كتجهيز قياسي.

وتتوفر إصدارات Team D بحسب الطراز مع محركات احتراق داخلي أو أنظمة هجينة أو هجينة Plug-in أو بمحركات كهربائية بالكامل.